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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Франция призывает расследовать ситуацию с перенаправленным в Минск самолетом Ryanair

Министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари назвал произошедшее "недопустимым"

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Франция призывает расследовать ситуацию с перенаправлением самолета авиакомпании Ryanair в Минск. Соответствующее заявление в воскресенье в своем Twitter сделал министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари.

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Министр назвал произошедшее "недопустимым". "Вместе с Евросоюзом и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) призываем к немедленному расследованию предполагаемых действий белорусских властей", - отметил он.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияЛитваФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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