Сторонники Израиля собрались на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Около двух десятков человек проводят в воскресенье мероприятие в поддержку Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где в четверг полиция предотвратила столкновения между ними и пропалестинскими митингующими. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции пришли с флагами Израиля и плакатами с лозунгами против антисемитизма. Рядом с ними находится один человек с флагом Палестины. Конфликтов между ними пока не возникает, дополнительных сил полиции в районе проведения акций также пока нет.

В четверг на этом же месте сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать столкновения между участниками митингов в поддержку Палестины и в поддержку Израиля. Ситуация накалилась после того, как молодой человек с еврейскими корнями был избит неподалеку от главной площади мегаполиса предположительно выступающими за Палестину демонстрантами. Вскоре после этого две группы по несколько десятков человек в каждой встретились на Таймс-сквер. Полиция выстроила между ними оцепление, но когда они начали закидывать друг друга пластиковыми бутылками, оттеснила тех, кто выступал за Палестину. Несколько человек были задержаны.

В воскресенье в социальных сетях, традиционно размещающих информацию о планах протестных акций, появились сообщения, что возможно повторение этой ситуации из-за планов проведения на Таймс-сквер новых митингов в поддержку как палестинцев, так и израильтян. Однако, как сообщает корреспондент ТАСС, пока ситуация спокойная.

В ночь на пятницу, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.