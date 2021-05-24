Полиция выставила ограждения на Таймс-сквер, где проходят митинги за Израиль и Палестину

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Полиция на Таймс-сквер в Нью-Йорке приняла дополнительные меры безопасности для предотвращения столкновений между участниками митингов за Израиль и Палестину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Количество митингующих в поддержку Израиля составляет около 40-50 человек. Их поддержал сын бывшего мэра города Нью-Йорк Рудольфа Джулиани Эндрю, который ранее заявил о планах бороться за пост губернатора штата. Митингующих в поддержку Палестины сначала было меньше, однако затем к ним присоединилась группа людей в традиционных еврейских костюмах, заявляющих, что они осуждают действия Израиля. Полиция провела беседы с представителями обеих групп, после чего оградила группу, выступающую против Израиля, металлическими ограждениями. На площадь прибыли дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на дополнительные меры безопасности, обстановка остается в целом спокойной.

В четверг на этом же месте сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать столкновения между участниками митингов в поддержку Палестины и в поддержку Израиля. Ситуация накалилась после того, как молодой еврей был избит неподалеку от главной площади мегаполиса предположительно выступающими за Палестину демонстрантами. Вскоре после этого две группы по несколько десятков человек в каждой встретились на Таймс-сквер. Полиция выстроила между ними оцепление, но когда они начали закидывать друг друга пластиковыми бутылками, оттеснила тех, кто выступал за Палестину. Несколько человек были задержаны.

В воскресенье в социальных сетях, традиционно размещающих информацию о планах протестных акций, появились сообщения, что возможно повторение этой ситуации из-за планов проведения на Таймс-сквер новых митингов в поддержку как палестинцев, так и израильтян.