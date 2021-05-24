Экс-госсоветник Мьянмы впервые после прихода к власти военных лично предстала перед судом

БАНГКОК, 24 мая. /ТАСС/. Отстраненная от управления страной государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые после прихода к власти военных лично появилась на судебном слушании в понедельник. Об этом сообщили ее адвокаты.

"Национальная лига за демократию была создана для людей и будет существовать до тех пор, пока эти люди есть", - приводит издание Myanmar Now слова Аун Сан Су Чжи, которые она передала через своих адвокатов.

Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом после прихода военных к власти в начале февраля этого года, все предыдущие заседания суда проходили по видеосвязи. Ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Кроме того, она подозревается в получении взятки в размере $600 тыс. во время пребывания на своем посту. 20 мая Верховный суд Мьянмы принял к рассмотрению дело о государственной тайне, по которому экс-госсоветнику грозит 14 лет тюрьмы, поскольку закон запрещает владение, сбор, запись, публикацию или передачу государственной информации, которая может быть полезна врагу.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 818 участников протестного движения.