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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Премьер Греции призвал ЕС к жестким шагам в отношении Минска из-за инцидента с самолетом

Принудительная посадка самолета с целью незаконного задержания политического оппонента подлежит абсолютному осуждению, заявил Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал лидеров ЕС договориться о ясных и жестких последствиях для Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair, совершившим в воскресенье вынужденную посадку в Минске.

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Европейские лидеры на открывающемся в понедельник в Брюсселе саммите Евросоюза "должны согласиться, что будут ясные и жесткие последствия, которые не дадут Белоруссии возможности усомниться в единстве и решимости [ЕС]", приводит заявление греческого премьера британской газете Financial Times его пресс-служба.

Выступая в колонке Europe Express в преддверии саммита, премьер-министр подчеркнул, что предыдущая неспособность ЕС продемонстрировать единый фронт во внешней политике не должна повторяться в случае "неприемлемых агрессивных действий" со стороны Белоруссии. "Принудительная посадка пассажирского самолета с целью незаконного задержания политического оппонента и журналиста подлежит абсолютному осуждению и представляет собой неприемлемую агрессивную акцию, с которой нельзя мириться", - сказал он. "В этом случае должны быть последствия <...>", - заявил Мицотакис.

Премьер привел недавний палестино-израильский кризис как показательный пример того, как ЕС не достиг единой позиции. "Наша неспособность занять общую позицию в отношении того, что недавно произошло в Израиле и Газе, где мы как Европейский союз не смогли представить единую линию, не должна повторяться", - сказал он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair. По мнению Борреля, действия белорусских властей "создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа". Глава европейской дипломатии также отметил, что эта ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая в Брюсселе. По его словам, ЕС обдумает последствия этих действий, включая принятие мер против ответственных за инцидент.

Теги
ГрецияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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