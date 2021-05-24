В Палестине заявили, что сектору Газа срочно требуется помощь и запуск программы развития

ТАСС, 24 мая. /ТАСС/. Сектор Газа нуждается в срочной помощи и запуске программы развития. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Сектор Газа нуждается в оказании немедленной помощи, а также в программе развития для создания рабочих мест и восстановления экономики", - цитирует Штайе телеканал Al Jazeera.

Премьер подчеркнул, что для восстановления анклава после военных действий требуется, чтобы Израиль снял блокаду с Газы. Он также отметил, что в Палестине расценивают "Египет, Катар и прочие арабские страны, а также ЕС, Вашингтон и ООН в качестве партнеров в восстановлении Газы".

"Нам нужен серьезный политический процесс, который положит конец оккупации [Израилем палестинских земель] и приведет к созданию [палестинского] государства", - добавил Штайе.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек.

За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 млн долларов. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения.