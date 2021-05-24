Власти Литвы опрашивают членов экипажа самолета Ryanair после посадки в Минске

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Литовские инстанции собирают данные об инциденте с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, опрашивая членов экипажа, а также в сотрудничестве с руководителями полетов и авиакомпаниями.

"Необходимо собрать информацию из первых рук, получить ее от членов экипажа лайнера, руководителей полетов, авиакомпаний", - сказал в понедельник в эфире национального радио LRT Мантас Кердокас, глава Литовского агентства по транспортной компетенции - ведомства, осуществляющего лицензирование и надзор за деятельностью хозяйственных субъектов в сфере авиации.

По словам главы ведомства, экипаж воздушного судна был опрошен еще в воскресенье, когда борт поздно вечером после многочасового ожидания в Минске разрешения на вылет приземлился в Вильнюсском международном аэропорту. "С членами экипажа общались представители инстанций правоохраны и специалисты агентства", - отметил Кердокас. Какая именно информация была получена в ходе этого общения, он не уточнил. "Утвердительно что-то пока заявлять рано. Необходимо собрать как можно больше информации", - сказал Кердокас.

Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Лайнер совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта. После приземления в Минске был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Белоруссией экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями.