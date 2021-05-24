Госдеп: Блинкен не посвятит поездку на Ближний Восток перезапуску переговоров о мире

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятит поездку на Ближний Восток с 24 по 27 мая закреплению режима прекращения огня, а не перезапуску переговоров о мире между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном ближневосточному турне главы американской дипломатии.

Его несколько раз спрашивали, станет ли поездка Блинкена "возможностью заложить основу для будущих мирных переговоров" по палестино-израильскому конфликту. "Что касается вашего вопроса, то мы действительно сосредоточены в первую очередь на обеспечении соблюдения режима прекращения огня, а также на принятии мер, направленных на улучшение качества жизни людей, укрепление их свободы, безопасности и процветания. Мы считаем, что в ближайшей перспективе это вполне осуществимо. Это важно", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Самое главное, что режим прекращения огня сохраняется. Это чрезвычайно важно. Мы просто не хотим возвращения кровопролития. Это было душераздирающим во время 11-дневного конфликта, и мы, конечно, будем искать пути улучшения жизни израильтян и палестинцев", - добавил дипломат.

США намерены работать над тем, чтобы международная финансовая помощь на восстановление сектора Газа шла через Палестинскую национальную администрацию, ООН и Египет, не попадая в руки движения ХАМАС. "Мы будем работать в партнерстве с Объединенными Нациями и Палестинской национальной администрацией, чтобы, так сказать, направлять помощь там таким образом, который наиболее эффективен в плане попадания к населению Газы. Я также уверен, что правительство Египта будет играть какую-то роль в этом", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его словам, США будут делать все возможное, чтобы гарантировать направление помощи "людям, которые больше всех в ней нуждаются".

Американская администрация считает преждевременным приглашать израильтян и палестинцев в Вашингтон или в какую-то иную мировую столицу с целью перезапуска ближневосточных мирных переговоров. "Вероятно, на данном этапе преждевременно приглашать стороны в Вашингтон или куда бы то ни было еще", - заявил он, отвечая на вопрос о том, собирается ли правительство США звать израильтян и палестинцев на конференцию, чтобы попытаться возобновить мирный процесс.

При этом сотрудник Госдепартамента заверил, что Соединенные Штаты вновь теперь оперируют планами преодоления конфликта между израильтянами и палестинцами за счет сосуществования двух государств. "США сохраняют приверженность двухгосударственному решению. Это остается концепцией США. Мы никоим образом не отступаем от этого", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Американское правительство объявило ранее, что Блинкен по поручению президента США Джо Байдена вылетает на Ближний Восток. Госсекретарь США посетит регион в период с 24 по 27 мая. Глава американской дипломатии проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II. Упомянутый ведущий спецбрифинга и его коллега, тоже общавшийся с прессой, отказались пояснить, возможно ли расширение программы этой поездки Блинкена, его остановки и в других точках на Ближнем Востоке.