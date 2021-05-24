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Палестино-израильский конфликт

Госдеп: Блинкен не посвятит поездку на Ближний Восток перезапуску переговоров о мире

Главное, что режим прекращения огня сохраняется, указал представитель Госдепартамента высокого ранга

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятит поездку на Ближний Восток с 24 по 27 мая закреплению режима прекращения огня, а не перезапуску переговоров о мире между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном ближневосточному турне главы американской дипломатии.

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Его несколько раз спрашивали, станет ли поездка Блинкена "возможностью заложить основу для будущих мирных переговоров" по палестино-израильскому конфликту. "Что касается вашего вопроса, то мы действительно сосредоточены в первую очередь на обеспечении соблюдения режима прекращения огня, а также на принятии мер, направленных на улучшение качества жизни людей, укрепление их свободы, безопасности и процветания. Мы считаем, что в ближайшей перспективе это вполне осуществимо. Это важно", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Самое главное, что режим прекращения огня сохраняется. Это чрезвычайно важно. Мы просто не хотим возвращения кровопролития. Это было душераздирающим во время 11-дневного конфликта, и мы, конечно, будем искать пути улучшения жизни израильтян и палестинцев", - добавил дипломат.

США намерены работать над тем, чтобы международная финансовая помощь на восстановление сектора Газа шла через Палестинскую национальную администрацию, ООН и Египет, не попадая в руки движения ХАМАС. "Мы будем работать в партнерстве с Объединенными Нациями и Палестинской национальной администрацией, чтобы, так сказать, направлять помощь там таким образом, который наиболее эффективен в плане попадания к населению Газы. Я также уверен, что правительство Египта будет играть какую-то роль в этом", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его словам, США будут делать все возможное, чтобы гарантировать направление помощи "людям, которые больше всех в ней нуждаются".

Американская администрация считает преждевременным приглашать израильтян и палестинцев в Вашингтон или в какую-то иную мировую столицу с целью перезапуска ближневосточных мирных переговоров. "Вероятно, на данном этапе преждевременно приглашать стороны в Вашингтон или куда бы то ни было еще", - заявил он, отвечая на вопрос о том, собирается ли правительство США звать израильтян и палестинцев на конференцию, чтобы попытаться возобновить мирный процесс.

При этом сотрудник Госдепартамента заверил, что Соединенные Штаты вновь теперь оперируют планами преодоления конфликта между израильтянами и палестинцами за счет сосуществования двух государств. "США сохраняют приверженность двухгосударственному решению. Это остается концепцией США. Мы никоим образом не отступаем от этого", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Американское правительство объявило ранее, что Блинкен по поручению президента США Джо Байдена вылетает на Ближний Восток. Госсекретарь США посетит регион в период с 24 по 27 мая. Глава американской дипломатии проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II. Упомянутый ведущий спецбрифинга и его коллега, тоже общавшийся с прессой, отказались пояснить, возможно ли расширение программы этой поездки Блинкена, его остановки и в других точках на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильАббас, МахмудСиси, Абдель Фаттах, ас-Нетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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