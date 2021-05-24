МИД Литвы призвал граждан страны воздержаться от поездок в Белоруссию

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы обратилось к гражданам страны с призывом воздержаться от поездок в соседнюю Белоруссию после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Соответствующее предупреждение было размещено в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

"В связи с событиями с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и возникшей опасностью для безопасности и жизни людей МИД настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от посещения Белоруссии", - говорится в сообщении.

Одновременно министерство рекомендовало выехать из Белоруссии находящимся в этой стране литовским гражданам.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.