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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме задержали главного редактора независимого издания Frontier Myanmar

Журналиста отправили в тюрьму на северо-западе Янгона

БАНГКОК, 24 мая. /ТАСС/. Главного редактора независимого издания Frontier Myanmar Дэнни Фенстер задержали в понедельник в международном аэропорту Янгона перед вылетом в Малайзию. Об этом СМИ сообщило в своем Twitter.

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По данным журнала, Фенстер был переведен в тюрьму Инсейн в Янгоне. "Мы не знаем причину задержания Дэнни и не можем связаться с ним с сегодняшнего утра. Мы обеспокоены его состоянием и призываем к его немедленному освобождению. Самое главное для нас сейчас - это убедиться, что он в безопасности, и оказать ему любую помощь, в которой он нуждается", - отмечается в публикации Frontier Myanmar.

Издание не указывает, кто именно мог задержать американского журналиста.

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