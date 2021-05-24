В Мьянме задержали главного редактора независимого издания Frontier Myanmar

БАНГКОК, 24 мая. /ТАСС/. Главного редактора независимого издания Frontier Myanmar Дэнни Фенстер задержали в понедельник в международном аэропорту Янгона перед вылетом в Малайзию. Об этом СМИ сообщило в своем Twitter .

По данным журнала, Фенстер был переведен в тюрьму Инсейн в Янгоне. "Мы не знаем причину задержания Дэнни и не можем связаться с ним с сегодняшнего утра. Мы обеспокоены его состоянием и призываем к его немедленному освобождению. Самое главное для нас сейчас - это убедиться, что он в безопасности, и оказать ему любую помощь, в которой он нуждается", - отмечается в публикации Frontier Myanmar.

Издание не указывает, кто именно мог задержать американского журналиста.