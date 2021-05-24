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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Yужна ясность относительно того, что на самом деле произошло на борту, указал глава ведомства Хайко Маас

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. МИД ФРГ считает "странными и не заслуживающими доверия" объяснения белорусской стороны по поводу посадки самолета компании Ryanair. Посол Белоруссии Денис Сидоренко вызван для получения информации, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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"Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Белоруссии в МИД", - сказал министр.

Также Маас заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом "не может оставаться без последствий".

"Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите", - сказал он.

Теги
БелоруссияГерманияМаас, ХайкоСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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