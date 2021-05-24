МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. МИД ФРГ считает "странными и не заслуживающими доверия" объяснения белорусской стороны по поводу посадки самолета компании Ryanair. Посол Белоруссии Денис Сидоренко вызван для получения информации, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Белоруссии в МИД", - сказал министр.

Также Маас заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом "не может оставаться без последствий".

"Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите", - сказал он.