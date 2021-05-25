Комиссар СЕ по правам человека назвала вопиющей ситуацию вокруг ареста Романа Протасевича

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович расценила как "вопиющий случай" действия белорусских властей по экстренной посадке в Минске самолета компании Ryanair и задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшего на его борту.

"Возьмем пример Романа Протасевича и вопиющий случай с ним, когда его внезапно поставили в абсолютно беспрецедентные условия. Ничего подобного ранее мы не видели. Когда ты становишься свидетелем такого рода преследований - из-за того, что человек иначе мыслит, из-за того, что придерживается иных взглядов и пытается их выразить, - это, конечно, чудовищно", - сказала она в понедельник на международной онлайн-конференции, приуроченной к столетию академика Андрея Сахарова (1921-1989).

По словам дипломата, сегодня, когда мир отмечает столетие со дня рождения "одного из величайших правозащитников в Европе", очень важно вспомнить, что вместо преследования журналистов и гражданских активистов "лучше бы сосредоточиться на реализации прав человека". "Необходимо, чтобы все правительства придерживались своих обязательств в этой области, поддерживали гражданское общество, правозащитников, создавали благоприятную среду для законной деятельности такого рода организаций и людей", - подчеркнула Миятович.

Комиссар призвала не быть равнодушными при подобных инцидентах. "Будучи реалистами, мы тем не менее не должны молчать, когда видим людские страдания, когда становимся свидетелями такого рода вопиющих действий со стороны государства, стремящегося заставить замолчать людей", - резюмировала дипломат.