Reuters: Еврорегулятор обсуждает облет Белоруссии с авиакомпаниями соседних стран

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol обсуждает с операторами аэропортов и авиакомпаниями стран - соседей Белоруссии возможности облета территории республики. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Белоруссией, с целью обеспечения возможности облета белорусской территории, если они изъявят такое желание", - заявили агентству в организации.

Там отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Белоруссии на рейсах, направляющихся в Азию, в связи с закрытием восточной части воздушного пространства Украины.

В организации также сообщили, что в течение недели, предшествующей 19 мая, около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Белоруссии, совершали посадку или взлет в этой стране.