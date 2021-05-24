{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Reuters: Еврорегулятор обсуждает облет Белоруссии с авиакомпаниями соседних стран

В организации отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Белоруссии на рейсах, направляющихся в Азию

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol обсуждает с операторами аэропортов и авиакомпаниями стран - соседей Белоруссии возможности облета территории республики. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Eurocontrol работает с авиаперевозчиками и поставщиками аэронавигационных услуг в странах, соседствующих с Белоруссией, с целью обеспечения возможности облета белорусской территории, если они изъявят такое желание", - заявили агентству в организации.

Там отметили, что некоторые авиакомпании ЕС используют воздушное пространство Белоруссии на рейсах, направляющихся в Азию, в связи с закрытием восточной части воздушного пространства Украины.

В организации также сообщили, что в течение недели, предшествующей 19 мая, около 2,5 тыс. рейсов, использующих воздушное пространство ЕС, пролетали над территорией Белоруссии, совершали посадку или взлет в этой стране.

Теги
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с самолетом Ryanair
Премьер-министр Белоруссии указал на "провокационные действия европейских государств"
Читать полностью