Финский премьер предложила ЕС ввести временный запрет на полеты над Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Странам ЕС следует установить временный запрет на полеты над Белоруссией на время выяснения обстоятельств вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Такое мнение высказала в понедельник премьер-министр Финляндии Санна Марин по прибытии на саммит глав государств ЕС.

"Эти действия нужно решительно осудить и изучить в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и установить запрет на полеты над страной на то время, пока будет идти расследование", - сказала она.

По ее словам, странам ЕС также необходимо "обсудить, какие еще дополнительные санкции могут быть введены в отношении Белоруссии".

В связи с инцидентом ряд европейских стран заявили о необходимости принять меры в ответ на действия Минска, а также выразили белорусской стороне протест. В частности, послы республики были вызваны в министерства иностранных дел Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Словакии и Эстонии.