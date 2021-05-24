Глава МИД Украины заявил, что авиапространство Белоруссии стало опасным для полетов

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Украины готовят решение об остановке авиасообщения с Белоруссией, так как считают, что в ее воздушном пространстве стало опасно находиться. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Преследуя несогласных, власти Белоруссии не останавливаются ни перед чем. Опасным уже стало и авиапространство. Украина всегда была заинтересована в демократической Белоруссии, где уважают права человека. Но сейчас готовим остановку авиасообщения и запрет украинским самолетам пролетать в ее [Белоруссии] небе", - написал он в Twitter.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное анализу событий вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По итогам совещания он поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией и запрете на полеты над республикой украинских перевозчиков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже сообщил, что правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании 25 мая.