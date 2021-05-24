Премьер Польши призвал запретить въезд в ЕС лицам, причастным к инциденту с рейсом Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Въезд в ЕС должен быть запрещен лицам, причастным к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы будем добиваться того, чтобы лица, которые были замешаны в таком угоне, этом шантаже самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, были охвачены санкциями и с запретом приезда на территорию стран - членов ЕС", - сказал он после консультаций с партнерами по Вишеградской группе - премьерами Венгрии, Словакии и Чехии.

"Мы будем рекомендовать миновать белорусское небо, как воздушное пространство, где появляются давно невиданные в этой части Европы угрозы", - отметил глава польского правительства.

По словам Моравецкого, Вишеградская группа также выступает за то, чтобы предпринять "решительные шаги, чтобы освободить Протасевича".