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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с самолетом Ryanair

Премьер-министр Белоруссии указал на "провокационные действия европейских государств"

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонного разговора с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным проинформировал о ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и провокационных действиях европейских государств в связи с инцидентом. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь главы правительства Белоруссии Александра Исаева в Facebook.

"В ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси", - отметила пресс-секретарь белорусского премьера.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман АлександровичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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