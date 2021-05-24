США не могут подтвердить данные, что уханьские ученые тяжело болели в ноябре 2019 года

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут подтвердить утверждения, согласно которым как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать соответствующие сведения газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на данные американской разведки. "На данный момент у нас недостаточно данных и информации, чтобы делать поспешные выводы", - ответила пресс-секретарь.

"Международное расследование под руководством Всемирной организации здравоохранения - это то, на чем мы настаивали в течение нескольких месяцев в координации с целым рядом партнеров по всему миру, - добавила Псаки. - Нам нужны эти данные. Нам нужна эта информация от китайского правительства, но чего мы не можем делать и от чего я бы предостерегла любого, так это мчаться впереди реального международного процесса", - добавила она.

Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности. Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заразился коронавирусом, указали в МИД КНР.

Газета The Wall Street Journal 23 мая сообщила о том, что, по данным разведки США, как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Согласно неопубликованному докладу разведывательного сообщества США, в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре. При этом "Уолл-стрит джорнэл" не утверждает, что ученые перенесли непосредственно COVID-19, и признает сходство некоторых симптомов этой болезни и сезонного гриппа.