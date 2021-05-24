Глава МИД Франции указал на нарушения Минском правил безопасности международной авиации

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Франция настаивает на немедленном освобождении одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в Минске после вынужденной посадки рейса Афины - Вильнюс. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключенных", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

Европа должна ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии, указал министр иностранных дел Франции. "Сегодня вечером я разговаривал со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии - прим. ТАСС). Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно , чтобы обеспечить единый и жесткий ответ европейцев в соответствии с их позицией с начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Теперь этот ответ должен включать в себя сильные дополнительные санкции против белорусского режима", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Франции уточнил, что сейчас соответствующие ограничительные меры обсуждают лидеры стран и главы правительств на саммите ЕС, который начался вечером в Брюсселе. Ле Дриан решительно осудил действия белорусских властей. Он назвал принуждение к посадке самолета в Минске "грубым нарушением [норм] безопасности международной гражданской авиации", а также "покушением на европейские интересы в сфере безопасности", учитывая, что рейс выполнялся между двумя европейскими столицами и большинство пассажиров представляли страны ЕС.

Комментируя задержание Протасевича, министр заявил об "очередном нарушении прав белорусского народа в контексте неизбирательных репрессий" и потребовал немедленно освободить его. "Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключенных", - заявил Ле Дриан.