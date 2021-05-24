Псаки не стала обсуждать параллели между инцидентами с бортами Ryanair и лидера Боливии

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Белый дом отказался обсуждать параллели между инцидентами с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии и вынужденной посадкой в 2013 году в Вене из-за предполагаемых действий США борта Эво Моралеса, который тогда занимал пост президента Боливии.

У пресс-секретаря президента США Джен Псаки поинтересовались на состоявшемся в понедельник регулярном брифинге для журналистов, чем вызвано возмущение американской администрации инцидентом с пассажирским авиалайнером Ryanair в Белоруссии: арестом по "необоснованным обвинениям" одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета, или действиями Минска в отношении воздушного судна. "Считаю, что оба [эти шага] возмутительны и вызывают обеспокоенность", - ответила официальный представитель Белого дома.

В связи с этим ее попросили уточнить, возражали ли бы власти США, памятуя об истории с самолетом Моралеса, против использованных Минском методов, если бы считали обвинения в адрес Протасевича оправданными. "Считаю, что дала развернутые комментарии по этой [теме]. Мы работаем с партнерами в разных странах мира. Больше мне добавить нечего", - сказала на это Псаки.

Кроме того, она подтвердила, что США работают над тем, чтобы дать определение произошедшему в Белоруссии, обсуждают возможные дальнейшие шаги с союзниками за рубежом. "Безусловно, есть процесс характеристики [случившегося], [определения того], как это выглядит с нашей точки зрения", - отметила Псаки. "Скажу также, что важной частью наших усилий является тесная координация действий с партнерами во всем мире, - добавила пресс-секретарь. - Мы поддерживали с ними контакт <...> и продолжим это делать по мере оценивания следующих шагов".

Авиалайнеру, на котором Моралес возвращался на родину из Москвы с саммита Форума стран - экспортеров газа, пришлось 2 июля 2013 года совершить незапланированную посадку в столице Австрии в связи с тем, что Франция, Италия, Испания и Португалия отозвали выданное этому спецборту ранее разрешение на пересечение своего воздушного пространства. Эти действия четырех европейских стран были вызваны подозрениями, что на борту самолета находился экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. США, добивающиеся выдачи Сноудена, публично не отрицали, но и не подтверждали, что европейские государства пошли на эти беспрецедентные в дипломатической практике действия под их нажимом. Самолет Моралеса, невзирая на дипломатическую неприкосновенность, едва не подвергли тогда в аэропорту Вены досмотру.