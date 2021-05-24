Президент Египта обсудил с Байденом возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого обсудил отношения двух стран, а также ряд региональных проблем, включая ближневосточное урегулирование. Об этом говорится в сообщении канцелярии египетского лидера, распространенном в понедельник.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе разговора "подчеркнул прочность египетско-американских отношений и их стратегический характер, указав на то, что Египет будет продолжать прилагать усилия по укреплению стратегических отношений между двумя странами", отмечается в сообщении.

В свою очередь, Байден уделил внимание "ценности плодотворного партнерства, конструктивного сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами, <...> принимая во внимание ключевую роль Египта на региональной и международной площадках".

Среди прочего стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и "пути возобновления мирного процесса на фоне недавних событий, <...> поддержку [усилий] по соблюдению режима прекращения огня, достигнутого между палестинской и израильской сторонами при посредничестве Египта и при полной поддержке со стороны США". Помимо этого, была подчеркнута важность "международных усилий, направленных на восстановление [сектора] Газа и оказание ему срочной гуманитарной помощи".

Кроме того, президенты обсудили последние события в Ливии. Как отмечает пресс-служба ас-Сиси, оба лидера сошлись в необходимости "восстановления баланса и стабильности в ливийском государстве и сохранения его национальных институтов, что должно привести к [всеобщим] выборам в конце нынешнего года".

Ас-Сиси и Байден в ходе беседы коснулись вопроса строительства Эфиопией плотины "Возрождение". Стороны сошлись в важности "активизации дипломатических усилий в ближайшее время с целью достижения соглашения, которое будет учитывать права на водные ресурсы и развитие всех [вовлеченных] сторон".