Глава Минтранса Франции потребовал от авиакомпаний прекратить полеты над Белоруссией

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпании, работающие во Франции, должны прекратить полеты над Белоруссией после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair. Об этом заявил в понедельник вечером министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари.

"Ради безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, прекратить полеты в белорусском воздушном пространстве. Также приостановлено действие разрешений на полеты авиакомпании "Белавиа", - написал он у себя в Twitter.