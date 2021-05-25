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Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ дальнейшие меры по Белоруссии

Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Маасом дальнейшие меры по Белоруссии - Госдеп.

Блинкен подтвердил главе МИД ФРГ обеспокоенность США строительством "Северного потока - 2"
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