Салливан заявил Тихановской, что США и ЕС "призовут режим Лукашенко к ответу"

ТАСС, 25 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте Белого дома.

В нем говорится, что Салливан назвал "наглым и опасным" приземление самолета, севшего в Минске 23 мая после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Он также призвал к освобождению задержанного в воскресенье белорусского активиста Протасевича и заявил, что "Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко".