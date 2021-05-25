Польша рассчитывает получить доступ к черным ящикам приземлявшегося в Белоруссии самолета

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Польская сторона рассчитывает получить доступ к черным ящикам самолета Ryanair, который в воскресенье совершил экстренную посадку в Белоруссии. Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

"Польская сторона в рамках расследования захочет получить доступ к свидетелям и доказательной базе", - сказал он. Как считает Пшидач, "в первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами".

"Вопрос заключается в том, при помощи каких аргументов - вербальных или не только - его [капитана] заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы", - добавил он.

"Думаю, что польская прокуратура захочет прослушать записи черных ящиков, если они сохранились. Это будет предметом расследования", - отметил Пшидач. "Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе", - пояснил он.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. Как стало известно, приземлившийся в Минске самолет ирландских авиалиний принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair Sun.

В связи с инцидентом с самолетом польская прокуратура возбудила дело по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Польши. Свое расследование ведет также польское Управление гражданской авиации в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации.