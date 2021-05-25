Акция протеста против визита в Сеуту лидера крайне правых завершилась беспорядками

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Около полусотни человек попытались попасть в понедельник вечером в отель в испанском автономном городе Сеута, где остановился лидер крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль. Об этом сообщила во вторник корпорация RTVE .

Глава политической силы направился в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки, после массового наплыва туда нелегальных мигрантов из Марокко. В понедельник вечером в городе состоялась акция протеста против визита Абаскаля. Около 50 человек пытались проникнуть внутрь отеля, где остановился лидер "Вокс".

В результате полиции пришлось применить силу против участников митинга, которые хотели попасть в гостиницу. По данным агентства Europa Press, был задержан по меньшей мере один человек, еще семеро пострадали.

Ранее крайне правые предлагали возвести стену на границе между испанскими автономными городами Сеута и Мелилья с Марокко. Идея "Вокс" была направлена на контроль нелегальных миграционных потоков.

17 и 18 мая на территорию Сеуты проникли около 8 тыс. нелегалов, что стало рекордно высоким показателем для Испании. Большая часть мигрантов уже была возвращена обратно в Марокко. Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от COVID-19.