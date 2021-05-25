{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акция протеста против визита в Сеуту лидера крайне правых завершилась беспорядками

По данным корпорации RTVE, около полусотни человек попытались попасть в отель, где остановился лидер крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Около полусотни человек попытались попасть в понедельник вечером в отель в испанском автономном городе Сеута, где остановился лидер крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль. Об этом сообщила во вторник корпорация RTVE.

На эту тему
Нелегалы в испанской Сеуте: как мигранты превратились в инструмент давления?
Нелегалы в испанской Сеуте:

Глава политической силы направился в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки, после массового наплыва туда нелегальных мигрантов из Марокко. В понедельник вечером в городе состоялась акция протеста против визита Абаскаля. Около 50 человек пытались проникнуть внутрь отеля, где остановился лидер "Вокс".

В результате полиции пришлось применить силу против участников митинга, которые хотели попасть в гостиницу. По данным агентства  Europa Press, был задержан по меньшей мере один человек, еще семеро пострадали.

Ранее крайне правые предлагали возвести стену на границе между испанскими автономными городами Сеута и Мелилья с Марокко. Идея "Вокс" была направлена на контроль нелегальных миграционных потоков.

17 и 18 мая на территорию Сеуты проникли около 8 тыс. нелегалов, что стало рекордно высоким показателем для Испании. Большая часть мигрантов уже была возвращена обратно в Марокко. Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от COVID-19.

Теги
Испания
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ле Пен считает, что закрытие авиапространства над Белоруссией ущемит интересы ее населения
Лидер французской партии "Национальное объединение" отметила, что действия Минска являются нарушением международного права, но население не должно отвечать за это
Читать полностью