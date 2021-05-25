Сенаторы Белоруссии считают возможным совмещение местных и парламентских выборов 2023 года

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии принял обращение к президенту страны с предложением внести в Палату представителей законопроект об изменении конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей 8-го созыва. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"В обращении в адрес главы государства высказана просьба о внесении на основании ст. 138 основного закона в Палату представителей законопроекта об изменении Конституции Республики Беларусь, предусматривающего одновременное проведение выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва и в Палату представителей 8-го созыва", - приводит агентство слова главы комиссии верхней палаты по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца.

Ранее Палата представителей (нижняя палата) также проголосовала за обращение палат парламента к президенту с просьбой объединить в 2023 году избирательные кампании. Выборы в местные советы депутатов должны пройти в январе 2022 года. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что поддерживает введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. Она поясняла, что, так как инициировать внесение изменений в конституцию могут глава государства или не менее 150 тыс. граждан страны, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к президенту с просьбой внести проект соответствующего закона в парламент.

Ранее созданная в Белоруссии Конституционная комиссия предложила перейти на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, а также продлить полномочия депутатов местных советов до ноября 2023 года - до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. При получении одобрения президента этой инициативы по его получению будет разработан законопроект о переносе местных выборов на 2023 год. Ранее планировалось что выборы в местные советы совместят с референдумом по изменению конституции, который планировался на начало следующего года.