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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В МИД Белоруссии сообщили о беседе Макея и Лаврова по инциденту с самолетом Ryanair

Министры иностранных дел двух стран подчеркнули необходимость объективного расследования

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и России Сергей Лавров обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, подчеркнув необходимость его объективного расследования.

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"25 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии во вторник.

При этом Макей подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая "предоставление им всей необходимой достоверной информации".

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе, согласован график регулярных контактов руководителей внешнеполитических ведомств на ближайшую перспективу.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир ВладимировичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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