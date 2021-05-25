Госавиаслужба Украины заявила, что приняла меры по запрету авиасообщения с Белоруссией

"Советом по безопасности авиации Госавиаслужбы рассмотрен вопрос и принято в рамках компетенции решение об обеспечении выполнения установленного запрета на осуществление авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится во вторник в сообщении ведомства.

Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве соседнего государства. Это решение правительство страны приняло во вторник после экстренной посадки накануне в Минске самолета Ryanair.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанный в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Авиасообщение между Украиной и Белоруссией

Полеты между Украиной и Белоруссией до последнего времени осуществляли две авиакомпании: украинская "Мотор Сич", а также белорусская "Белавиа". По данным компании "Украэрорух", "Белавиа" в 2020 году была третьей по числу выполненных в авиапространстве Украины полетов - более 10,6 тыс. Она осуществляла полеты из Минска в Киев, Львов, Запорожье, Одессу, Харьков и Херсон, а "Мотор Сич" по маршруту Минск - Запорожье.

Ранее во вторник глава совета директоров аэропорта Киев им. Сикорского Денис Костржевский сообщил журналистам, что запрет на полеты в Белоруссию снизит пассажиропоток в этой воздушной гавани на 10%, а также повлияет на экономические показатели. В связи с этим он выступил с предложением к правительству обеспечить финансовую компенсацию.

В мае аэропорт рассчитывал принять до 4 тыс. пассажиров из Минска. До введения ограничений из-за пандемии коронавируса ежемесячный пассажиропоток с Белоруссией достигал 15 тыс. человек.