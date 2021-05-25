Вице-президент Мали заявил о снятии с должности президента и премьера страны

ТАСС, 25 мая. Вице-президент Мали Ассими Гоита заявил, что освободил временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана от исполнения обязанностей после обвинения их в нарушении положений хартии переходного периода. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление вице-президента.

Гоита заявил, что Ба Ндао и Моктара Уана не согласовали с ним состав силового блока. "Такой шаг свидетельствует о четком намерении временного президента и премьер-министра нарушить [положения] переходной хартии", - приводит агентство слова вице-президента.

Ранее в специальном заявлении по ситуации в Мали, размещенном на официальном портале правительства, Гоита заявил, что переходный процесс продолжается, а парламентские и президентские выборы состоятся в Мали в 2022 году.