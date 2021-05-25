Международная федерация журналистов назвала арест Протасевича "актом гостерроризма"

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ), базирующиеся в Брюсселе, назвали во вторник арест белорусскими властями блогера Романа Протасевича с принуждением к посадке самолета авиакомпании Ryanair "актом гостерроризма". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организаций.

"Международная и Европейская федерации журналистов осудили этот акт, который они считают актом государственного пиратства и государственного терроризма", - говорится в заявлении. Они потребовали освобождения 28 журналистов, задержанных в Белоруссии, включая Протасевича.

"Мы призываем Европейский совет, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе принять меры против диктатора Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко) и всех ответственных за репрессии против свободы прессы и прав человека", - заявил генсек ЕФЖ Рикардо Гутьерриш.

"Мы стали свидетелями неприемлемого акта угона самолета с единственной целью - арестовать Романа. Распространенное вчера видео [в котором Протасевич сообщает, что сотрудничает со следствием и дает показания об организации протестов в Минске] - это еще одна иллюстрация того, насколько далеко президент Лукашенко готов пойти, чтобы отомстить тем, кто освещал протесты оппозиции против него. Мы призываем к жестким мерам против правительства Белоруссии", - заявил в свою очередь генсек МФЖ Энтони Белланжер.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.