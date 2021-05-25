Полиция Латвии начала расследование в связи с инцидентом с рейсом Ryanair

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии начала расследование в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Об этом во вторник сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя Госполиции Симону Гравите.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Такое ведомственное расследование было начато потому, что на борту самолета находились двое граждан Латвии", - указала она.

В свою очередь Служба государственной безопасности Латвии сообщила агентству, что пока не была привлечена к выяснению обстоятельств этого инцидента. Спецслужбы готовы в случае необходимости оказать поддержку в рамках своей компетенции, отметили в ведомстве.