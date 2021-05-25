Полиция Латвии начала расследование в связи с инцидентом с рейсом Ryanair

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии начала расследование в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Об этом во вторник сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя Госполиции Симону Гравите.
"Такое ведомственное расследование было начато потому, что на борту самолета находились двое граждан Латвии", - указала она.
В свою очередь Служба государственной безопасности Латвии сообщила агентству, что пока не была привлечена к выяснению обстоятельств этого инцидента. Спецслужбы готовы в случае необходимости оказать поддержку в рамках своей компетенции, отметили в ведомстве.