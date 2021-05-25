Украина призвала общественников и журналистов не посещать Белоруссию

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Украины призвали журналистов и общественных деятелей страны воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания там основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и Министерства культуры и информационной политики Украины Дмитрия Кулебы и Александра Ткаченко, опубликованном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

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"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Белоруссии, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что решительно осуждают "нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы", отмечая, что считают, что Минск узурпирует информационное пространство.

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", - заявили министры.