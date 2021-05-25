{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина призвала общественников и журналистов не посещать Белоруссию

Глава МИД и министр культуры и информационной политики страны заявили, что решительно осуждают "нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы"

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Украины призвали журналистов и общественных деятелей страны воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания там основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и Министерства культуры и информационной политики Украины Дмитрия Кулебы и Александра Ткаченко, опубликованном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Белоруссии, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что решительно осуждают "нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы", отмечая, что считают, что Минск узурпирует информационное пространство.

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", - заявили министры.

Теги
БелоруссияУкраина
Маас сообщил, что главы МИД ЕС обсудят инцидент с посадкой самолета в Минске 26 мая
Читать полностью