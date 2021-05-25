В Берне приветствовали проведение встречи Путина и Байдена в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Берн приветствует объявление США и России о том, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Швейцарии. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

"Швейцария приветствует объявление Соединенных Штатов Америки и России о том, что встреча между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Путиным пройдет в Швейцарии 16 июня" - отметил он. Эльчингер сказал, что у Швейцарии есть большой опыт организации крупных саммитов и встреч. Берн "приветствует обоих глав государств".

Швейцария "рада стать площадкой такой встречи на высоком уровне и пользоваться доверием обеих сторон", констатировал официальный представитель.

Эльчингер обратил внимание на тот факт, что Швейцария "на протяжении многих лет поддерживает хорошие отношения с обеими странами" и проводит "открытую и транспарентную политику диалога". В Берне уверены, что "конструктивный диалог между двумя великими державами является необходимым и целесообразным для решения межгосударственных и глобальных вызовов".

Проведение встречи президентов России и США в Швейцарии приветствовал глава Федерального департамента иностранных дел Иньяццо Кассис. "С удовлетворением отмечаем, что мы можем предоставить добрые услуги Соединенным Штатам и России. Президент Джо Байден и президент Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня", - написал он в своем Twitter. "Швейцария привержена диалогу и дипломатии", - подчеркнул глава швейцарского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.