{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Латвии заявил, что отношения с Белоруссией заморожены, но речи о разрыве нет

По словам Эдгарса Ринкевичса, в Минске останется один сотрудник латвийского МИД, чтобы присматривать за зданием посольства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Речи о разрыве дипломатических отношений между Латвией и Белоруссией не идет, но они сейчас заморожены. Об этом заявил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью телеканалу "Дождь".

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы не объявляли, ни одна сторона [не объявляла] о разрыве дипломатических отношений, я бы сказал, что отношения сейчас заморожены", - сказал он, комментируя высылку латвийских дипломатов из Белоруссии.

По словам Ринкевичса, в Минске останется один сотрудник латвийского МИД, чтобы присматривать за зданием посольства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.

Теги
БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
США считают, что Россия не причастна к инциденту с лайнером Ryanair в Белоруссии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что и накануне "никак не сигнализировала" о такой точке зрения
Читать полностью