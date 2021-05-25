Глава МИД Латвии заявил, что отношения с Белоруссией заморожены, но речи о разрыве нет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Речи о разрыве дипломатических отношений между Латвией и Белоруссией не идет, но они сейчас заморожены. Об этом заявил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью телеканалу " Дождь ".

"Мы не объявляли, ни одна сторона [не объявляла] о разрыве дипломатических отношений, я бы сказал, что отношения сейчас заморожены", - сказал он, комментируя высылку латвийских дипломатов из Белоруссии.

По словам Ринкевичса, в Минске останется один сотрудник латвийского МИД, чтобы присматривать за зданием посольства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.