Оттава не исключила новых санкций против Минска из-за ситуации с бортом Ryanair

ОТТАВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Канады могут ввести новые санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада уже ввела санкции в отношении Белоруссии, и мы будем рассматривать варианты [новых рестрикций]", - сказал он. "Поведение белорусского режима является произволом, незаконно и абсолютно неприемлемо. Это была ясная атака на демократию и свободу СМИ. Мы осуждаем это и требуем немедленного его [Протасевича] освобождения", - добавил Трюдо. Премьер-министр также заявил, что Оттава осуждает "опасное вмешательство [Минска] в дела гражданской авиации".

Трюдо подчеркнул, что Канада поддержит действия мирового сообщества в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом через все возможные международные площадки.

Ранее Канада ввела санкции в отношении Белоруссии "в связи с систематическими нарушениями прав человека" в республике. Рестрикции коснулись президента Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей.