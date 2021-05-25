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У посольства Белоруссии в Варшаве проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в акции участвуют несколько десятков человек
© Ирина Полина/ТАСС

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Акция с требованием освободить находящихся в Белоруссии в заключении оппозиционеров проходит во вторник у посольства этой страны в Варшаве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на демонстрацию собрались несколько десятков человек.

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Участники акции с бело-красно-белыми флагами выступают в поддержку задержанного в Белоруссии сооснователя признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и других лишенных свободы белорусских оппозиционеров.

"Помогите", "Свободу политическим заключенным в Белоруссии", "Свободная Беларусь" - гласят тексты на транспарантах собравшихся.

За происходящим у посольства наблюдают представители польской полиции. Проезжающие мимо автомобили сигналят, выражая солидарность с демонстрантами.

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