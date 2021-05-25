Байден между совещанием НАТО и встречей с Путиным проведет саммит с ЕС

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в день между совещанием НАТО в Брюсселе 14 июня и встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня примет участие в саммите Евросоюз - США, подтвердила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В этот день [15 июня] будет саммит с ЕС, в котором он примет участие, и об этом объявлялось", - напомнила она.

Псаки был также задан вопрос о том, не планирует ли Байден в ближайшее время как-либо ослабить ограничения на въезд в США из стран ЕС, введенные в связи с пандемией. "В настоящий момент нам нечего объявить в отношении снятия существующих ограничений на въезд", - ответила она, подчеркнув, что администрация в этом вопросе полагается на рекомендации медицинских властей США. "Я бы сказала, что, конечно же, мы хотим, чтобы поездки между США и Европой, а также остальными странами мира возобновились", - добавила при этом Псаки.

Ранее Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Президент США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.