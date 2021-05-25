В Швейцарии прокомментировали выбор Женевы для саммита России и США

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель правительства кантона Женева Анн Эмери-Торрасинта заявила, что выбор этого города для проведения 16 июня российско-американской встречи в верхах свидетельствует о его важном международном значении. В интервью программе "Форум" швейцарского общественного телевидения RTS во вторник она не скрывала, что испытывает чувство гордости.

"Испытываю гордость, поскольку это признание важного значения международной Женевы, а также роли Швейцарии в ее миссии добрых услуг", - сказала она, добавив, что решение о проведении встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена является напоминанием о том, что "Женева - это город для диалога, где могут обсуждаться крупные мировые проблемы". По ее словам, ранее город несколько утратил эту роль "ввиду кризиса вокруг ковида".

Эмери-Торрасинта обратила внимание, что конституция Женевского кантона говорит о необходимости создания условий для международной деятельности. Город обладает "динамичной экосистемой", отметила она, высказав мнение, что "именно поэтому он был выбран" для саммита. Еще одной причиной решения в пользу Женевы она считает нейтральный статус Швейцарии и традицию предоставления страной добрых услуг в сфере дипломатии.

Председатель женевского правительства сообщила, что кантональные и федеральные власти "рука об руку" участвуют в подготовке саммита. Вместе с тем она затруднилось с ответом на вопрос ведущего программы о том, где конкретно в Женеве пройдет встреча 16 июня. "Пока рано об этом говорить. Состоятся дискуссии с властями Швейцарской Конфедерации по вопросам безопасности, а также с двумя державами", - констатировала Эмери-Торрасинта. Она напомнила, что в 1985 году встреча между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом проходила в женевской гостинице "Интерконтиненталь", а также "на одной из вилл".