Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Женевское отделение ООН приветствует решение о проведении российско-американского саммита в Женеве 16 июня и готово оказать ему всемерную поддержку, если поступит соответствующая просьба. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры Реал Леблан.

"Женевское отделение ООН с удовлетворением восприняло тот факт, что саммит будет проходить в Женеве. Это знак, свидетельствующий о том, что Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне", - отметил он. "Безусловно, мы готовы сделать все, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба", - сказал Леблан.

Отвечая на вопрос, может ли Отделение ООН предоставить помещения для проведения саммита, он сказал: "На настоящий момент мы знаем только то, что встреча пройдет в Женеве. Место ее проведения не было названо". "Мы будем счастливы поддержать эту встречу", - заключил Леблан.