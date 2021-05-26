СМИ: Швейцария испытывает гордость в связи с выбором Женевы для саммита России и США

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Швейцарии испытывают гордость в связи с выбором Женевы для российско-американского саммита. Это решение свидетельствует о дипломатическом успехе страны, пишет газета Tribune de Geneve , комментируя пришедшие ранее во вторник из Москвы и Вашингтона сообщения о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Женеве 16 июня.

Швейцарская Конфедерация, отмечает газета, "в соответствии со своей традицией конфиденциальности" не устраивает шума, а "всего лишь выражает удовлетворение тем, что такая встреча могла состояться".

"Конфедерация поостережется проявлять чрезмерную активность", - считает газета. По ее сведениям, "не предусмотрено", что президент Ги Пармелен или глава внешнедипломатического ведомства Иньяццо Кассис "дадут большие интервью" о том, как принималось решение о саммите. Однако "внутренне" власти в Берне "поздравляют себя с тем, что роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признается и ценится".

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.