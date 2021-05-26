Комитет Сената США рекомендовал утвердить Дженкинс замом госсекретаря в сфере вооружений

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал во вторник за кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Трансляция велась на сайте комитета.

Теперь вопрос об утверждении Дженкинс будет рассмотрен на заседании верхней палаты полного состава.

Выступая 28 апреля на слушаниях в комитете, Дженкинс заявила, что нынешняя американская администрация настроена на диалог о стратегической стабильности с российским правительством. По ее словам, власти США намерены предложить России пойти на дальнейшее сокращение ядерных вооружений. Кроме того, кандидат дала понять, что выступает против проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2017) Дженкинс занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента. Она также являлась основателем и руководителем организации Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation ("Цветные женщины за мир, безопасность и разрешение конфликтов").

Дженкинс представляла США в программе "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения", а также на четырех саммитах по ядерной безопасности, которые прошли в период с 2010 по 2016 годы. Ранее она служила в рядах Военно-морских сил США.