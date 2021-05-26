Американский политолог считает, что саммит в Женеве не приведет к прорывам

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Намеченная на 16 июня в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не приведет к прорывам или каким-то уступкам с одной из сторон, но может стать сигналом для властей двух стран о том, что серьезный диалог между ними возможен даже в нынешних условиях. Такое мнение выразила корреспонденту ТАСС во вторник профессор, председатель кафедры политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен.

"Даже в периоды сильного недоверия и глубокого конфликта США и России надо работать друг с другом в тех областях, где их интересы совпадают, - охарактеризовала она состояние отношений между Москвой и Вашингтоном в преддверии встречи на высшем уровне. - Особенно выделяются две области. Первая - сохранение стратегической стабильности и поиск новых средств контроля над вооружениями в то время, когда оружейные технологии развиваются очень быстро. Вторая - необходимость остановить глобальное потепление и снизить опасность изменения климата".

В этих условиях, считает Мартен, ждать существенных изменений в российско-американских отношениях от предстоящего саммита не стоит, хотя определенную позитивную роль он может сыграть. "Я не ожидаю, что предстоящий саммит приведет к каким-либо прорывам или уступкам от какой-либо из сторон, - отметила она. - Вместо этого я надеюсь, что он послужит сигналом для правительств обеих стран относительно их готовности вести серьезный диалог по ключевым проблемам".

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.