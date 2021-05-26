Участники шествия в Нью-Йорке в память Флойда блокируют движение, но ведут себя спокойно

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Около двух сотен демонстрантов, в том числе активисты движения Black Lives Matter, продолжают в Нью-Йорке шествие в память о темнокожем Джордже Флойде, умершем год назад во время задержания полицейскими, переместившись с Манхэттена в Бруклин, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

После митинга у Фоли-сквер они отправились по Бруклинскому мосту в соседний район города. Демонстранты занимают проезжую часть дорог, по которым идут, блокируя тем самым движение транспорта, однако в основном сохраняют спокойствие. Присутствие полиции непосредственно по маршруту движения акции минимально.

В числе участников акции - представители различных политических движений левой направленности, выступающие, помимо расовой справедливости, например, и в поддержку Палестины, и за борьбу с изменениями климата. Однако даже столь разнообразной коалиции существенного числа участников собрать не удалось - акции в поддержку Палестины в последние две недели превышали по численности нынешний марш.

Офисы, кафе и рестораны Нью-Йорка также отнеслись к годовщине смерти Флойда спокойно - никто не предпринимал каких-то дополнительных мер предосторожности, как прошлым летом или во время президентских выборов в ноябре 2021 года, когда хозяева магазинов закрывали витрины деревянными щитами.

Годовщина смерти Флойда

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Акции в память Флойда проходят по всем Соединенным Штатам, но особой многочисленностью не отличаются. Чрезвычайный инцидент случился за день лишь один раз, в Миннеаполисе, где год назад погиб Флойд: неизвестный устроил стрельбы на улице по соседству с местом проведения траурной акции, в результате пострадал один человек.