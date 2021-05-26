Эксперт считает возможным прогресс в сфере контроля над вооружениями на саммите в Женеве

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая, как ожидается, состоится в Женеве 16 июня, может принести прогресс в вопросе взаимодействия двух стран по контролю над вооружениями, что находится в интересах обеих стран, однако она вряд ли приведет к серьезному улучшению отношений. Такое мнение высказал во вторник ТАСС профессор международных отношений и публичной политики Колумбийского университета Роберт Джервис.

"Я считаю, что перспектив значительного улучшения отношений нет, но возможен прогресс в таких областях, как контроль над вооружениями и борьба с глобальными климатическими изменениями", - отметил он.

Джервис при этом добавил, что достижение договоренности о встрече уже само по себе свидетельствует, что стороны хотят, по крайней мере, избежать дальнейшего ухудшения отношений. "Сам факт того, что два лидера согласились встретиться, посылает сигнал о том, что они хотят держать конфликт и враждебность под контролем", - указал эксперт.

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.