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Пандемия COVID-19

Белый дом: США выступают за международное изучение теорий происхождения коронавируса

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, не следует торопиться с заключениями до получения соответствующих данных

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. США считают, что изучение различных теорий происхождения нового коронавируса должно проходить в рамках независимого международного расследования. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент США считает, что должно быть независимое международное расследование. <...> Он [Джо Байден] выступает за то, чтобы китайская сторона приложила больше [усилий] в предоставлении данных, - сказала Псаки. - Надеемся, что так и будет в рамках второй фазы [расследования]. Президент считает, что любые теории должны рассматриваться в рамках этого процесса. Но сейчас нам не следует торопиться с заключениями до получения соответствующих данных".

По ее словам, США будут участвовать в расследовании.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Теги
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