Эксперт считает очень высокой опасность нового обострения между Израилем и ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Двусмысленная позиция США по отношению к конфликту на Ближнем Востоке и, возможно, сохранившийся боевой потенциал ХАМАС могут вновь привести к эскалации ситуации в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал во вторник ТАСС профессор международных отношений Университета Южной Калифорнии, директор Центра международных исследований Патрик Джеймс.

"Короткий ответ сводится к тому, что мы вернулись к статус-кво, существовавшему до 10 мая, но со смертельной опасностью очень серьезной эскалации, если ХАМАС сможет пробиться через "Железный купол", - сказал он.

Эксперт отметил, что, с одной стороны, на ситуацию будет влиять готовность и возможность движения ХАМАС возобновить конфликт. "Сохранится ли мир - это будет зависеть от результатов расчетов ХАМАС. В частности, заблокирует ли США поставки оружия Израилю? Вряд ли это случится. Но тогда вероятность новых атак возрастает. Другой ключевой вопрос состоит в том, сколько ракет на данный момент осталось у ХАМАС и сколько они смогут получить в ближайшее время. Ответить на этот вопрос можно было бы только при обращении к секретным материалам", - указал он.

С другой стороны, нестабильности ситуации способствует отсутствие последовательной позиции США в нынешних внутриполитических условиях. "В Израиле нет американского посла, поэтому в отсутствие дипломатических каналов возрастает давление на [президента США Джо] Байдена и [госсекретаря Энтони] Блинкена, которым приходится непосредственно участвовать в этой ситуации, - пояснил Джеймс. - Такой высокий уровень вовсе не является чем-то хорошим, поскольку действия США проходят через фильтр внутренней политики. Байден очень усердно пытается остаться в стороне от ситуации, потому что у центра и левого крыла Демократической партии взгляды на конфликт между Израилем и Газой сильно различаются. Учитывая давление на Байдена с разных сторон, потенциал для непоследовательных действий велик". По мнению профессора, неоднозначная позиция США - "это не очень хорошо в подобной ситуации, которая может вновь обостриться в мгновение ока".