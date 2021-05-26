Шествие в Нью-Йорке в память о Флойде завершилось в Бруклине

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Шествие порядка двух сотен демонстрантов в Нью-Йорке, среди которых были активисты движения Black Lives Matter, в память о темнокожем Джордже Флойде, умершем год назад во время задержания полицейскими, завершилось у здания Бруклинского музея. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После митинга у Фоли-сквер демонстранты отправились по Бруклинскому мосту в соседний район города. Пройдя порядка восьми километров под звуки барабанов, занимая проезжую часть дорог, по которым они шли, участники акции прекратили свой марш у подножия здания Бруклинского музея, где организаторы акции произнесли речи в память о Флойде и других афроамериканцах, которые умерли во время задержания полицейскими. Некоторые из демонстрантов, расположившись на ступенях и прилегающей лужайке музея, зажгли свечи.

В числе участников акции были представители различных политических движений левой направленности, выступающие, помимо расовой справедливости, например, и в поддержку Палестины, и за борьбу с изменениями климата. Однако даже столь разнообразной коалиции существенного числа участников собрать не удалось - акции в поддержку Палестины в последние две недели превышали по численности нынешний марш.

Офисы, кафе и рестораны Нью-Йорка, мимо которых проходили демонстранты, также отнеслись к годовщине смерти Флойда спокойно - никто не предпринимал каких-либо дополнительных мер предосторожности, как прошлым летом или во время президентских выборов в ноябре 2020 года, когда хозяева магазинов закрывали витрины деревянными щитами. За все время акции присутствие сотрудников правоохранительных органов было минимальным, марш прошел без происшествий.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Акции в память о Флойде проходят по всем Соединенным Штатам, но особой многочисленностью не отличаются. Чрезвычайное происшествие случилось за день лишь один раз, в Миннеаполисе, где год назад погиб Флойд: неизвестный устроил стрельбу на улице по соседству с местом проведения траурной акции, в результате пострадал один человек.