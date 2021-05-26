Премьер Чехии заявил, что ЕС в июне возобновит дискуссию об отношениях с Россией

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Евросоюз в июне продолжит прошедшую на завершившемся в Брюсселе саммите глав государств и правительств дискуссию о построении отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, слова которого в среду привело Чешское телевидение .

"Я рад, что итоговый документ [саммита ЕС] был дополнен положением о выражении [странами сообщества] солидарности с Чехией [в связи с инцидентом во Врбетице] и это было единогласно одобрено, - отметил он. - Я рад, что мы осудили подрывные действия России по отношению к Евросоюзу и его другим государствам-членам. К дискуссии [о развитии отношений с РФ] мы вернемся в июне, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит итоговый отчет об отношениях между ЕС и Россией. Дальнейшие шаги [по отношению к РФ] должны были бы производиться на основе пяти [принятых недавно] главных принципов политики [сообщества] по отношению к России".

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы в 2014 году на территории складского комплекса боеприпасов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.