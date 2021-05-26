Глава МАГАТЭ: уровень развития ядерной программы Ирана требует надежной системы проверки

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал тревожной ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, отметив, что Тегеран достиг такого уровня обогащения урана, которого добились только страны, "производящие ядерное оружие". Об этом Гросси заявил в обнародованном в среду интервью газете Financial Times .

"Обогащение страной [урана] на уровне 60% - это очень серьезная вещь, только государства, производящие бомбы, достигают подобного уровня, - подчеркнул глава МАГАТЭ. - В качественном отношении достигнут важный прогресс". Запасы обогащенного урана в Иране в настоящее время, по его данным, более чем в 10 раз превышают установленный ранее в соглашении лимит в 300 кг.

Разработка ядерной программы для медицинских целей и исследований - это его "суверенное право Ирана". Правда, "при нынешнем уровне промышленной и медицинской деятельности мы не видим в этом особой необходимости, но это должна решать страна", сказал он.

"Иранская программа продвинулась, стала более сложной, поэтому линейный возврат к 2015 году больше невозможен, - сказал Гросси. - Единственное, что можно сделать, так это сохранить активность [ее проведения] ниже параметров 2015 года". Единственный способ достичь этого - мониторинг, активная, надежная проверка. "Мы входим в фазу, когда должны действовать [с учетом событий буквально каждой] недели и учитывать, как будет развиваться другой процесс [венские переговоры]", - указал Гросси. Очевидно, что в отношении "такой амбициозной и продвинутой иранской программы понадобится очень надежная и активная система проверки", иначе ситуация станет нестабильной, добавил Гросси.

Договоренности МАГАТЭ и Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ сообщил в понедельник о том, что агентство и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая.

Тегеран и МАГАТЭ 21 февраля 2021 года договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев. Соответствующее соглашение было принято из-за вступления в силу с 23 февраля нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате этого агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

Февральская договоренность стала основой для возможности организации очных политических консультаций по вопросу полного восстановления ядерной сделки, которые с начала апреля ведутся в Вене и близятся к завершению в первых числах июня.

Венские переговоры

Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) начали во вторник пятый раунд очных переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ходе четвертого раунда консультаций был достигнут значительный прогресс, и участники намерены завершить переговоры в первых числа июня.

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД в первоначальном виде: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ираном. Представители государств - участников СВПД проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.